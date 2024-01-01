إدارة الشباب تطالب الرابطة برمجة مباراتها المتأخرة أمام الوفاق في هذا الموعد

قدمت إدارة شباب بلوزداد، طلب رسمي إلى الرابطة المحترفة، لبرمجة مباراتها المتأخرة أمام وفاق سطيف، بحر الأسبوع المقبل.

ونشرت إدارة الشباب، بيان عبر صفحتها الرسمية، بعد اعلان الرابطة، تأجيل مباراة الفريق أمام مولودية البيض، برسم الجولة الـ12.

وأكد مسؤولي شباب بلوزداد، في هذا البيان، مطالبتهم الرابطة ببرمجة مباراتهم المتأخرة عن الجولة السابعة أمام وفاق سطيف، يومي (الإثنين أو الثلاثاء).

وأوضح النادي البلوزدادي، بأن هذا المطلب، يأتي حرصا منها على ابقاء الفريق في أجواء المنافسة، مطالبة في نفس الوقت أنصار النادي بعدم الانسياق وراء الاشاعات.

وختم إدارة شباب بلوزداد بيانها بتأكيد عزمها الدفاع عن حقوق الفريق بكل قوة، محليا وقاريا، خاصة وأن شباب بلوزداد، يعد الممثل الوحيد للجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.