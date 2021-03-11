إدارة الشباب تطمئن أنصارها بعد تراجع النتائج

“بإسمي وبإسم إدارة شباب بلوزداد، نؤكد لأنصارنا الأوفياء بأننا ندرك تماما مدى حرصكم على بلوغ هدفنا المشترك في جعل الفريق مهيمنا محليا ويقارع الكبار على المستوى القاري ، نتفهم حالة عدم الرضى ، التي صاحبت نتائج الفريق الأخيرة، خاصة التعادل داخل القواعد أمام شباب قسنطينة في البطولة ومستوى التشكيلة في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا و التي أثارت حفيظة الجميع ، ما جعلنا نراجع الحسابات مجددا للبحث عن السبل الناجعة لتدارك الأمر و السير بثبات نحو طموحاتنا التي تتماشى حسب الإمكانيات التي سخرناها للنهوض بالفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك كلمة الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة التي جاء فيها

وعليه سنسعى جاهدين لتسيير هذه المرحلة بحزم و عقلانية ، بعيدا عن القلق و اتخاذ القرارات العشوائية للخروج بسلاسة من الوضعية الحالية، ولو أننا لا نعتبر النتائج المحققة لحد الآن كارثية ، سواءً في الرابطة المحترفة أو في رابطة الأبطال بحكم أن الفريق لم ينهزم منذ بداية الموسم في البطولة و يمتلك 05 مباريات متأخرة و بإمكانه التدارك في بقية المشوار و حتى في المنافسة الإفريقية لا تزال حظوظنا قائمة في المجموعة لحد الآن، لذلك فالحكم على الفريق بالإخفاق من الآن غير عادل.

من جانب آخر نؤكد لجمهورنا الرياضي أننا نتحمّل المسؤولية التي تشَرَّفنا بحملها منذ قدومنا إلى الفريق ، ومن هذا المنطلق نطمئن محبي النادي أننا طالبنا من كافة المسؤولين ، كل على مستواه، بالبحث سريعا عن الحلول ، ولأجل الحفاظ على المصلحة العليا للفريق سنتخذ القرارات المناسبة في الوقت و المكان المناسبين

وبما أن طموحنا واضح منذ مجيئنا..، وهو الدفع بالنادي نحو الأمام ومقارعة أحسن الفرق ، لكن ذلك لن يتحقق سوى بتضافر جهود الجميع (إداريين، مدربين، لاعبين و مناصرين).”

معا دائما إلى الأمام

تحيا الشباب .