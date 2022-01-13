إدارة الشباب تنعي وفاة المجاهد عثمان بلوزداد

وجهت إدارة فريق شباب بلوزداد، رسالة تعزية ومساواة، بعد تلقيها نبأ وفاة المجاهد عثمان بلوزداد، أحد أعضاء مجموعة الـ22.

ونشرت إدارة الشباب، رسالة تعزية، عبر حسابها الرسمي، جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة شباب بلوزداد خبر وفاة المجاهد الفذ “عثمان بلوزداد”.

كما أضافت: “الفقيد أحد أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية التي خططت لتفجير ثورة التحرير المظفرة”.

ودعت إدارة النادي البلوزداد، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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ووري جثمان المجاهد عثمان بلوزداد الثرى، بعد ظهر اليوم الخميس، في مقبرة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد وفاته أمس الأربعاء.

والمجاهد الراحل عثمان بلوزداد، هو أحد أعضاء مجموعة لـ22 التاريخية، والتي خططت لتفجير ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وحضر مراسم الجنازة، مجاهدين مناضلين وأقرباء المجاهد الراحل، وكذا مستشار رئيس الجمهورية ووزير المجاهدين.

هذا وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، تعازيه إثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد عن عمر ناهز الـ93 عاما.

كما جاء في نص رسالة التعزية: “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم..

التحق مسجى بالمجد والشرف الوطني آخر أولئك المناضلين الثوريين. الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة من مجموعة الـ 22 المرحوم المجاهد عثمان بلوزداد، رحمة الله عليه.

إنها لساعة بالغة التأثير، حين وقع نبأ هذا الخطب الأليم في نفوسنا ..

وإذ نودع اليوم أحد رفقاء الرواد من الشهداء الأبطال، من مفجري شعلة نوفمبر الخالدة. نقف بإكبار وتقدير لتضحياتهم الجسيمة، وخصالهم الوطنية العالية. ونستحضر بإجلال الرصيد النضالي التحرري. ومسيرة الكفاح المسلح العظيم الذي خاضه الشعب الجزائري، بشجاعة وإقدام. مستلهما من قادة الثورة البواسل أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الجزائر.