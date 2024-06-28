إدارة الشباب ستعرض تاريخ الفريق في منافسة الكأس قبل النهائي أمام المولودية

استعرضت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، تاريخ الفريق في منافسة كأس الجمهورية، قبل النهائي الذي سيجمعها بفريق مولودية الجزائر.

وأوضحت إدارة شباب بلوزداد، بأن الفريق نال أول لقب كأس الجمهورية، في تاريخه، موسم 1965-1966.

وفي ذات الموسم، كان الشباب قد نال لقب البطولة، ما جعل منه أول فريق في تاريخ كرة القدم الجزائرية يتوج بالثنائية.

من جهة أخرى استعرضت إدارة النادي البلوزداد الأرقام التي سجلها الفريق في منافسة الكأس لهذا الموسم، والتي قادته لبلوغ النهائي، حيث سجل شباب بلوزداد 18 هدف، وتلقت شباكه 6 أهداف فقط.

يذكر أن شباب بلوزداد، سيخوض نهائي كأس الجمهورية لموسم 2023-2024، في مواجهة مولودية الجزائر، يوم 5 جويلية المقبل.