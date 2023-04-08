إدارة الشبيبة تؤكد مواجهة بارادو بحضور الجمهور وتشكر والي العاصمة

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، عن خوض مباراتها أمام نادي بارادو، لحساب البطولة، والمقررة غدا الأحد بملعب “الدار البيضاء” بحضور الجمهور.

وكشفت إدارة الشبيبة في بيان لها، عن انعقاد اجتماع تقني جديد اليوم السبت، بأمر من والي العاصمة، تم خلاله تأكيد خوض مباراتها أمام بارادو بحضور الجمهور.

كما وجّه مسؤولي الشبيبة، عبر ذات البيان، شكرهم لوالي العاصمة رابحي عبد النور، لحرصه على اعادة الأمور إلى نصابها.

يذكر أنه تم في وقت سابق اقرار خوض مباراة بارادو، والشبيبة، بدون جمهور، نزولا عند طلب إداراة بارادو، قبل تدخل والي العاصمة بطلب من إدارة الشبيبة، للسماج بحضور الجمهور.