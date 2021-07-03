إدارة الشبيبة تبدي تضامنها مع مدربها السابق نور الدين سعدي

الرياضة
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إدارة الشبيبة تبدي تضامنها مع مدربها السابق نور الدين سعدي
بقلم كريم.تيغرمت

أبدت إدارة فريق شبيبة القبائل، تضامنها الكبير مع المدرب السابق للفريق نور الدين سعدي الذي يعاني من وعكة صحية.

ونشرت إدارة الكناري، رسالة تضامن عبر الحساب الرسمي للفريق، تمنت من خلالها الشفاء العاجل للمدرب سعدي، الذي يعاني من وعكة صحية أجبرته على دخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهته، عبّر قائد الشبيبة، رزقي حمرون، عن تضامنه هو الآخر مع مدربه السابق، متمنيا له استعادة عافيته في أقرب الآجال.

يذكر أن المدرب الجزائري، نور الدين سعدي، سبق له الإشراف على العارضة الفنية لشبيبة القبائل بداية الموسم الجاري.


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