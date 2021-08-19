إدارة الشبيبة ترد على إتهامات تورط ملال في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل

ردّ محامي فريق شبيبة القبائل على إتهامات بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص تورط رئيس الفريق في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل بمنطقة الأربعاء نايت إيراثن

بتيزي وزو يوم الأربعاء الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل مقطع فيديو لمحامي الفريق ردا على إتهامات أحد الصفحات الفايسبوكية والتي توعدها باللجوء إلى أروقة المحاكم قائلا:

وصل الأمر إلى إتهام رئيس الفريق شريف ملال بتورطه في القضية على غرار عدة صفحات فايسبوكية، وأؤكد لكم أنه منذ قدوم هذا الرئيس على رأس فريق شبيبة القبائل لم يجدوا ظالتهم، بما أنهم فقدوا كل الإمتيازات التي كانوا يتمتعون بها، منذ 2018 وهو”يهاجمون رئيس الفريق شريف ملال لسبب واحد بعد تضيعهم كل الإمتيازات في الفريق،

اليوم هذه الصفحة تبحث عن خلق الفتنة، بعدما نشروا صورة لرئيس الفريق شريف ملال، رفقة أحد الأنصار “لا يهمني من يكون” ملال شخصية عمومية يلتقط صورا مع جميع الناس، هذه الصفحة حاولت عدة مرات ضرب إستقرار الفريق، لأنهم لا يحبون فريق شبيبة القبائل الذي يترأسه ملال، يجب أن لا نسقط في فخ هذه الصفحة التي تبحث عن خلق الفتنة”

“شريف ملال إذا إلتقط صورا مع سارق لا يعني أنه سرق معه، هو شخصية عمومية وكل الأشخاص لديهم الحق بإلتقاط صورا معه”.