إدارة الشبيبة ترد على قضية التسجيل الصوتي الجديد!

ردت إدارة فريق شبيبة القبائل على قضية التسجيل الصوتي الذي تم تداوله اليوم الإثنين على صفحات التواصل الاجتماعي المنسوب لرئيس الفريق شريف ملال، والمتعلق بمحاولة ترتيب مبارتي دفاع تاجنانت ونصر حسين جاي قبل موسمين.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أمسية اليوم الإثنين بيانا رسميا جاء فيه ما يلي:

“تحتج إدارة شبيبة القبائل بشدة على المحاولات التي تتعرض لها لزعزعة إستقرار النادي في الأسابيع الأخيرة، والتي يقودها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الخاصة بإستخدام معلومات كاذبة ووثائق مزورة “.

فبعد العديد من المحاولات الفاشلة لضرب مصداقية الإدارة الحالية، ذهب هؤلاء لدعوة الأنصار من أجل تنظيم مسيرة إحتجاجا على المكتب المسير لفريق الشبيبة، وهو ما يدغع فإدارة النادي لرفع شكوى ضد هؤلاء.