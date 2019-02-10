إدارة الشبيبة ترفض الحكم “بوخالفة” وتطالب بتغييره !!

رفضت إدارة شبيبة القبائل قرار تعيين الحَكم نبيل بوخالفة لإدارة مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الأربعاء المُقبل في المحترف الأول.

ونشرت إدارة “الكناري” بيانا جاء فيها:”تعيين بوخالفة لإدارة المواجهة أمام شباب بلوزداد استفز مسيري الشبيبة الذين سبق وأن اشتكوا الحكم”.

وأكّدت إدارة شريف ملال بأن الفريق راسلت لجنة التحكيم والإتحاد الجزائري من أجل “تغيير الحكم الذي أضر بالشبيبة” حسب البيان.

كما ذكرت إدارة الفريق القبائلي إلى أن قرارات “بوخالفة” أثرت على نتائج الفريق على غرار مواجهة إتحاد العاصمة موسم 2016/2017.