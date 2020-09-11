إدارة الشبيبة تستنكر عقوبة ملال وتتوعد باسترجاع حق الفريق

استنكرت إدارة شبيبة القبائل، في أول رد فعل لها، العقوبات المسلطة على رئيس الفريق شريف ملال، من طرف لجنة الانضباط.

ونشرت إدارة الشبيبة، اليوم الجمعة، بيانا عبر الحساب الرسمي للفريق، جاء فيه: “ردا على العقوبات المفروضة على الرئيس شريف ملال، تستنكر الإدارة بشدة هذا القرار”.

وأضافت: “هذا القرار لا أساس له، والإدارة مندهشة من سرعة لجنة الإنضباط التابعة للفاف، في إمتثالها لتعليمات المكتب الفيدرالي”.

وختمت إدارة شبيبة القبائل بيانها مؤكدة: “إدارة الفريق ستلجأ لكل السبل المتاحة من أجل استرجاع وتأكيد حق الفريق”.