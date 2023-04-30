إدارة الشبيبة تصدر بيان عن “جحيم رادس” وتودع شكوى لدى “الكاف”

أصدرت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأحد، بيان، حول الأحداث التي شهدتها مباراتهم الأخيرة أمام الترجي التونسي، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وأوضحت إدارة الشبيبة في بيانها، ردا على تساؤلات الأنصار، بأن طالبت مسؤولي الكاف، بإيقاف المباراة ببسب أعمال الشغب التي أشعلها أنصار الترجي، ما بين شوطي اللقاء.

كما أضاف مسؤولي “الكناري”، بأن ممثلي الكاف رفضو توقيف المباراة، وهددو الشبيبة بعقوبات قاسية في حال عدم استكمالهم اللقاء.

وعلى ضوء الإنزلاقات الخطيرة التي شهدتها هذه المواجهة، أكدت إدارة شبيبة القبائل، تحضيرها لملف ثقيل بالأدلة، من أجل ايداع شكوى لدى “الكاف”.

يذكر أن مباراة الشبيبة ضد الترجي التونسي، شهدت اظرام النيران في المدرجات من جانب الترجي، بالإضافة لاطلاق الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في فوضى عارمة.