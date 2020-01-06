إدارة الشبيبة تندد بالإعتداءات التي تعرضت لها بعين مليلة

نددت إدارة شبيبة القبائل بالإعتداءات التي تعرض لها أنصار الكاناري أمس الأحد بملعب خليفي توهامي بعين مليلة، في إطار الدور الـ32 من منافسىة كأس الجمهورية.

ونشرت إدارة الشبيبة بيانا رسميا على صفحتها بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” اليوم الإثنين، كشفت من خلاله تفاصيل الإعتداءات التي تعرضت لها.

وقالت إدارة الشبيبة في بيان لها :

“كل شيء إنطلق مع صافرة نهاية اللقاء، بعد عدم إحتساب هدفين من طرف الحكم، وهو الأمر الذي أثار غضب أنصارنا الذين لم يتوقفوا عن إحتجاجهم ضد حكم اللقاء بسبب قراراته الخاطئة”.

“حاول أنصارنا مغادرة المدرجات بعد نهاية المباراة، لكنهم تعرضوا للحصار من طرف أنصار جمعية عين مليلة، وهو ما دفعهم لإقتحام أرضية الميدان هروبا من المقذوفات التي ألقاها أنصار الفريق المستضيف”.

“عندما باشر الطاقم الطبي في تقديم الإسعافات الأولية للأنصار، سجلنا تجاوزات خطيرة بعد إقتحام أنصار جمعية عين مليلة أرضية الميدان، وتسجيل العديد من المناوشات في أرضية الميدان”.