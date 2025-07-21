إدارة الشلف تكشف عن طاقمها الفني الجديد وموعد انطلاق التحضيرات

كشفت إدارة فريق أولمبي الشلف، اليوم الإثنين، بصفة رسمية، هوية مدربها الجديد، وطاقمه الفني المساعد، بالإضافة لموعد انطلاق التحضيرات الصيفية للفريق.

وفي بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للنادي، على “فايس بوك”، كشفت إدارة أولمبي الشلف، عن تعيين فؤاد بوعلي مدربا جديدا للفريق.

كما أضاف ذات البيان، بأن المدرب بوعلي، سيكون مرفوقا في مهامه المقبلة، بطاقم فني مكون من، بلعيد عبد الحق (مساعد مدرب)، ابراهيم عدلان (مساعد ثاني)، سحري عبد العالي (محضر بدني)، وعبروس حسين (مدرب حراس المرمى).

من جهة أخرى، كشف مسؤولو أولمبي الشلف، بأن انطلاق التحضيرات الصيفية للفريق، سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وختمت إدارة فريق أولمبي الشلف، بيانها، بتوجيه الشكر للمدرب السابق للفريق سمير زاوي، ومساعده خلافي عزيز، على مجهوداتهم في الموسم الماضي، متمنية لهم التوفيق في باقي مشوارهم.