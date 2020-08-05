إدارة الصفاقسي ترد على بيان إتحاد العاصمة وترفض إعادة بن شاعة!

جاء الرد سريعا من إدارة النادي الصفاقسي التونسي على بيان إتحاد العاصمة الجزائري الذي أكدفيه عودة اللاعب زكريا بن شاعة إلى صفوفه خلال شهر أكتوبر المقبل.

ونشر موقع تونس الرقمية بيان النادي الصفاقسي الذي قال فيه أن عودة اللاعب إلى ناديه السابق غبر مطروحة أساسا، بإعتبار أن ملف اللاعب لا يزال مطروحا لدى الفيفا.

وجاء في البيان ما يلي :

“على اثر ما تم نشره على موقع فريق اتحاد العاصمة الجزائري حول عودة اللاعب زكرياء بن شاعة الى صفوف فريقه السابق في اول اكتوبر المقبل تعلم الهيئة المديرة للنادي انها راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم و الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص تفعيل بند الشراء باعتبار امتلاك النادي الرياضي الصفاقسي الأولوية المطلقة فيه و رغم اشتراط الفريق الجزائري التنازل عن هذا البند للقيام بعملية التأهيل كشرط دون سواه فإن الجزم بما ورد في بلاغ اتحاد العاصمة الجزائري غير مطروح كليا في الوقت الحالي باعتبار أن الملف محل متابعة لدى مصالح الفيفا من قبل اللجنة القانونية للنادي الرياضي الصفاقسي، هذا و سيتم إعلام جماهيرنا و الراي العام الرياضي بكل المستجدات في هذه القضية”