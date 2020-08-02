إدارة الصفاقسي تنهي أزمة بن شاعة وتعلن اندماجه في الفريق

أعلنت إدارة نادي الصفاقسي التونسي، عن حل أزمة اللاعب الجزائري زكرياء بن شاعة، وجاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق.

ونشر إدارة النادي التونسي، بيان عبر الحساب الرسمي للفريق، أكدت من خلاله، أن بن شاعة، سيكون على ذمة الطاقم الفني للفريق، بداية من اليوم الأحد.

وأوضح مسؤولي الصفاقسي، أنه تم الوصل إلى هذه النقطة، بعد التنسيق مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.