إدارة العميد: “إتحاد العاصمة لم يكن بحاجة لمساعدة الحكم”

كشف ناصر بويش الناطق الرسمي لنادي مولودية الجزائر، أن نقاط الداربي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بعد أداء الحكم “غربال” الذي أعلن عن ضربة جزاء لنادي إتحاد العاصمة عدل على إثرها النتيجة.

وقال “بويش” خلال ندوة صحفية: “إتحاد العاصمة عاد في المباراة ولكنه لم يكن بحاجة لمساعدة الحكم”.

وأضاف: “خسرنا أهدافنا السابقة، سواء دوري أبطال إفريقيا، كأس الرابطة، وكنا نريد اللعب على البوديوم، ونقطتي إتحاد العاصمة كانتا فرصة كبيرة لنا من أجل اللعب على البوديوم”.

وتابع: “أفهم المدرب ومسؤولي الإدارة الذين تكلموا عن الحكم، خاصة أنه متبقي لنا هدف واحدة وهو المنافسة على مركز مؤهل لمنافسة قارية”.