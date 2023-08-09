إدارة العميد تتجه لإطلاق فيلم وثائقي بمناسبة الذكرى 102 لتأسيس النادي

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر، عن تحضيرها فيلم وثائقي، ستم إطلاقه عبر القناة الرسمية للفريق، بمناسبة الذكرى 102 لتأسيس النادي.

وحسب إدارة مولودية الجزائر، يتضمن هذا الفيلم الوثائقي، شهادات تاريخية، ونادرة، لشخصيات ساهمة في تأسيس النادي.

كما سيبرو هذا الفليم الوثائقي، مساهمة فريق مولودية الجزائر، في الحفاظ على الهوية الوطنية، ونشر الفكر الثوري، وترسيخ مبادئ الرياضية.

وكشف إدارة مولودية الجزائر، بأن هذا الفيلم الوثائقي، سيحمل عنوان: “أهداف في مرمى السياسية”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، احتفل يوم الثلاثاء 8 أوت الجاري، بالذكرى رقم 102، لتأسيس النادي.

https://fb.watch/mjahYAiNnI/?mibextid=2JQ9oc