إدارة العميد تتمنى حظا موفقا لدحامني

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، رسميا عن فسخ عقد لاعبها خاليد دحامني، بعد موسمين قضاهما في الفريق، قادما من أولمبي الشلف.

وشكرت إدارة العميد، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، لاعبها دحامني، على كل ما قدمه بقميص النادي.

مؤكدة بأنها توصلت اليوم إلى اتفاق مع دحامني، يقضي بفسخ هذا الأخير للعقد الذي يربطه بالنادي بالتراضي.

كما جددت الإدارة العاصمية، شكرها للاعب على كل ما قدمه للفريق طيلة فترة حمله القميص الأخضر والأحمر، وتمنت له كل التوفيق في تجربته القادمة.