إدارة العميد تجتمع لدراسة تخفيض أجور لاعبيها

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عن مجلس الإدارة، يوم غد الإثنين، لمناقشة عدة قضايا، أبرزها دراسة تخفيض أجور اللاعبين.

وسيترأس رئيس مجلس الإدارة، عبد النصر ألماس هذا الإجتماع، قصد وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تماشيا مع القرارات التي تم الخروج بها بعد اجتماع وزارتي الصحة، والشباب والرياضة.

ومن جهة أخرى سيتم خلال ذات الإجتماع، التطرق لموضوع تخفيض أجور اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني، في ظل الأوضاع الحالية.

وتعى إدراة العميد، برئاسة عبد الناصر ألماس، لتخفيض مصاريف النادي، وتوفير السيولة المالية، تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل.