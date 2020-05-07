إدارة العميد تحضر برنامج خاص احتفالا بمئوية الفريق

الرياضة
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إدارة العميد تحضر برنامج خاص احتفالا بمئوية الفريق
بقلم كريم.تيغرمت

تعمل إدارة مولودية الجزائر، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الناصر ألماس، على تسطير برنامج خاص وثري، احتفالا بمئوية الفريق.

وكشفت مصادر صحفية، أن إدارة مولودية الجزائر، تعتزم إجراء دورة كروية مصغرة بهذه المناسبة، والتي ستشهد مشاركة نادي أوروبي في المباراة النهائية.

وأضافت ذات المصادر، أن عبد الناصر ألماس، في مفاوضات مع أندية الأوروبية (إسبانية، فرنسية، وإيطالية)، للمشاركة في هذه الإحتفالية.

يذكر أن نادي مولودية الجزائر، تأسس سنة 1921، ومن المقرر أن يحتفل في السابع من شهر أوت 2021، بالذكرى الـ100 لتأسيسه.


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