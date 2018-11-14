إدارة العميد ترفض المساس بأنصارها وتشكر الأمن الوطني

أصدرت إدارة مولودية الجزائر، بيانا حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مباراتهم أمام اتحاد بلعباس، بملعب “05 جويلية”، لحساب الجولة الـ14 من المحترف الأول.

ونشر التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، بيان الفريق الذي جاء فيه: “تؤكد إدارة المولودية أنها لن تقبل المساس بأنصارها الأوفياء”.

وأضاف ذات البيان: “تتقدم إدارة المولودية بالشكر للمديرية العامة للأمن الوطني، التي قررت فتح تحقيق في الحادثة، ومعاقبة السلوك الغير اللائق لأحد أعوانها، في حق مواطن جزائري، ومناصر الفريق”.

وفي الأخير، دعت إدارة المولودية، كل أنصارها للتحلي بالروح الرياضية والإنظباط، مؤكدة أن إدارة النادي ستتكفل بالملف الطبي للمناصر، ومرافقته لاستعادة كامل عافيته”.