إدارة العميد تصدر بيانا حول أحداث سطيف

خرجت إدارة مولودية الجزائر، عن صمتها للدفاع عن فريقها بخصوص الأحداث التي عاشها في لقاءه الأخير بسطيف أمام الوفاق المحلي، في قمة الجولة الـ 19 من البطولة المحترفة.

واستنكرت إدارة العميد، في بيان لها، بشدة الأداء التحكيمي خلال ذات اللقاء. مبرزة بأن الأخطاء التحكيمية كانت مؤثرة وبشكل مباشر في نتيجة المباراة وهذا بشهادة كل أهل الاختصاص.

وأضافت: “خاصة لقطة هدف الوفاق الذي جاء بعد دفع وخطأ واضح. ولكن ورغم التنديد والإستنكار وعشرات البيانات والتصريحات لم يتغير شيء منذ سنتين”.

وفي هذا السياق أكدت إدارة المولودية رفضها تكرار سيناريو الموسم الماضي أين ضيع الفريق مرتبة مؤهلة للمشاركة في منافسة قارية بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي عانى منها الفريق وحرمته من عشرة نقاط على الأقل.

مضيفة: “اليوم ورغم احتلال الفريق ريادة الترتيب وبأفضل هجوم بتسجيله 35 هدفا إلا أنه من أقل الفرق حصولا على ركلات الجزاء. والتي حرم منها في لقاء وفاق سطيف”.

كما طالب النادي العاصمي، بتسليط العقوبات المناسبة ضد طاقم تحكيم مواجهة وفاق سطيف. والأكثر من ذلك عدم تكرارها مستقبلا خاصة بعد دخول البطولة منعرجا حاسما.

مشددة على ضرورة توفير الأجواء الملائمة لمباريات كرة القدم سواء بالنسبة للاعبين في المستطيل الأخضر. أو حتى المناصرين الذين باتوا يعانون الأمرين خاصة في بعض الملاعب التي لا توفر ظروفا ملائمة.

وختمت: “ما تطالب به إدارة المولودية ليس بالشيء المستحيل أو المستعصي. ولكن على الأقل توفير نفس الظروف التي يجدها المنافسون في ملعب 5 جويلية، أين يكون المستطيل الأخضر هو الفاصل الوحيد لتحديد النتيجة النهائية للمباراة.”

