إدارة العميد تضع لاعبين جديدين تحت الإختبار

لازال ميركاتو مولودية الجزائر مفتوحا، ومن المرجّح التحاق أسماء جديدة خلال الأيام المقبلة، بالنظر لالتحاق لاعبين جديدين بالتدريبات الأخيرة لتشكيلة العميد.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها أشبال المدرب كازوني، أمس الأربعاء، مشاركة اللاعب المغترب مامون وليد، وومسعود عبد الحق.

ورغم أن إدارة المولودية، لم تقرر بعد التعاقد مع اللاعبين، إلا أنها ارتأت إشراكهما في الحصة التدريبية، لمعاينتهما عن قرب.

ويلعب الفرانكو جزائري، وليد مامون، لنادي أنجي الفرنسي، ومسعود عبد الحق، لاعب لنادي اتحاد بلعباس.