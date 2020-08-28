إدارة العميد تطمئن أنصارها بعد قرار التاس !!

الرياضة
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إدارة العميد تطمئن أنصارها بعد قرار التاس !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

طمأنت إدارة فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم الجمعة أنصارها بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية الخاص بالداربي العاصمي.

الصفحة الرسمية للعميد نشرت بيان رسمي جاء فيه:”بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بخصوص مباراة إتحاد الجزائر ومولودية الجزائر القاضي بخصم ثلاث نقاط من رصيد نادينا ، تطمئن إدارة العميد جميع أنصارها أن الفريق سيبقى في المركز الثاني الذي يسمح له بلعب منافسة رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل”.

وأضافت:”بإعتبار أن الفاف إعتمدت مؤخرا في حسابها على نظام المعامل الذي يضمن لفريقنا وصافة الترتيب ، كونه لعب 20 مباراة فقط من أصل 22 مقابلة”.
وختم:”هذا وتؤكد إدارة المولودية أنها ستدافع عن حق النادي بكل الطرق القانونية اللازمة”.


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