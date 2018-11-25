إدارة العميد تقرر تخفيض سعر تذاكر مباراتها أمام النصر السعودي

اتفقت إدارة نادي مولودية الجزائر، مع نظيرتها من إدارة مركب “05 جويلية”، على تخفيض سعر تذاكر مباراتها أمام النصر السعودي.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أنه تقرر احتساب سعر التذكرة الواحدة، والخاصة بهذه المباراة، بمبلغ 300 دينار، بدل 500 دينار.

ومن المقرر أن يتم الشروع في بيع التذاكر الخاصة بهذه المواجهة، في نفس اليوم اللذي ستلعب فيه هذه المباراة، والمقررة يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيستظيف نادي النصرالسعودي، يوم الأربعاء المقبل، لحساب مباراة العودة من الدور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.