إدارة العميد توجه رسالة إلى الرئيس تبون

تقدمت إدارة مولودية الجزائر، برسالة شكر وعرفان، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد التهنئة التي تقدم بها الرئيس إلى النادي، اثر تتويجه بلقب البطولة الثامن في تاريخه.

وتقدم رئيس المولودية حكيم حاج رجم، باسمه وباسم كل عائلة عميد الأندية الجزائرية. بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون. على تهنئته للمولودية بعد التتويج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم للموسم الكروي 2023/2024″.

كما أبرز رئيس العميد، بأن تهنئة الرئيس يعتز بها كل منتسب لهذا الكيان من إدارة وطاقم فني ولاعبين وأنصار.

مضيفا في ذات الرسالة: “بل ونعتبرها أكبر حافز معنوي للمولودية من أجل المضي قدما للمساهمة في النهوض بكرة القدم والرياضة في الجزائر. ومسايرة الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرياضة والشباب.”.

وجددت إدارة المولودية في المقابل. شكرها للرئيس تبون. وللدولة الجزائرية على دعمهم المتواصل للنوادي الجزائرية خدمة للرياضة والشباب في هذا الوطن.

مؤكدا بأن هذا الدعم يجسده موقف السلطات العليا بمرافقة الشركات الوطنية للفرق الجزائرية. وخاصة مولودية الجزائر التي تستفيد من دعم مؤسسة سوناطراك.

كما حظي الفريق بشرف الإستفادة من ملعب الشهيد “علي لابوانت” بالدويرة بقرار شخصي من رئيس الجمهوري: “لترد المولودية اليوم وتؤكد أنها في مستوى الثقة والتطلعات بتتويجها رسميا بلقب البطولة الثامن في تاريخها. وكذا بلوغها نهائي كأس الجمهورية الذي سيكون لنا شرف لعبه تحت رعايتكم السامية.”