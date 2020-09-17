إدارة العميد توضح قضية “ميباراكو”

خرجت إدارة فريق مولودية الجزائر عن صمتها لتوضح قضية مدافعها “زيدان ميباراكو” التي صنعت الحدث مؤخرا.

إدارة العميد نشرت أمسية اليوم الخميس بيان جاء فيه:”ينفي رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس الشائعات المتداولة مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول قضية المدافع ميباراكو”

وأضافت:”إذ يؤكد ألماس عدم وجود أي خلاف مع نبيل نغيز، خاصة وأن المدرب لم يطالب بضرورة بقاء اللاعب كما هو متداول في حين لم تصر الإدارة من جهتها على فسخ العقد”.

وختمت:”القرار جاء من طرف ميباراكو خلال الاجتماع الأخير كما يؤكد السيد ألماس أن العمل يتم بالتشاور مع المدرب من أجل ضمان تشكيلة مكتملة وتحضيرات في المستوى تحسبا للموسم الرياضي الجديد”.