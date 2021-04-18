إدارة العميد.. شاوش لم يعمل في المولودية وكان يتقاضى أجرا!

أكدت إدارة مولودية الجزائر أنها ستقاضي اللاعب السابق إبراهيم شاوش بسبب تصريحاته الأخيرة كما وجهت إتهامات خطيرة لمهاجم العميد السابق.

وإستنكرت إدارة المولودية على شبكة التواصل الإجتماعي التصريحات التي وصفتها بالخطيرة و الغير مؤسسة من طرف لاعب سابق في صفوف الفريق لدى نزوله ضيفا عبر إحدى القنوات الإلكترونية.

هذا و أكدت الإدارة الرأي العام أن ابراهيم شاوش لم يكن يشغل سابقا أي منصب في الفريق ، لكنه تقاضى أجره الشهري دون أن يقدم أي خدمة للفريق ، الأمر الذي جعل القائمين على شؤون النادي يقررون فصله في إطار قانوني ، بعد إستدعائه أمام لجنة التأديب لعدم إحترامه واجب ومبدأ التحفظ.

وفي الأخير أكدت إدارة العميد رسميا أنها ستتابع قضائيا ابراهيم شاوش بعد خرجاته التي وصفتها بالبهلوانية والحملات المتكررة التي بات يشنهـا عند أي تعثر للفريق ، وذلك خدمة لمصالح أشخاص أخرى.