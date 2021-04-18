إدارة العميد.. شاوش لم يعمل في المولودية وكان يتقاضى أجرا!

أكدت إدارة مولودية الجزائر أنها ستقاضي اللاعب السابق إبراهيم شاوش بسبب تصريحاته الأخيرة كما وجهت إتهامات خطيرة لمهاجم العميد السابق.
وإستنكرت إدارة المولودية على شبكة التواصل الإجتماعي التصريحات التي وصفتها بالخطيرة و الغير مؤسسة من طرف لاعب سابق في صفوف الفريق لدى نزوله ضيفا عبر إحدى القنوات الإلكترونية.
هذا و أكدت الإدارة الرأي العام أن ابراهيم شاوش لم يكن يشغل سابقا أي منصب في الفريق ، لكنه تقاضى أجره الشهري دون أن يقدم أي خدمة للفريق ، الأمر الذي جعل القائمين على شؤون النادي يقررون فصله في إطار قانوني ، بعد إستدعائه أمام لجنة التأديب لعدم إحترامه واجب ومبدأ التحفظ.
وفي الأخير أكدت إدارة العميد رسميا أنها ستتابع قضائيا ابراهيم شاوش بعد خرجاته التي وصفتها بالبهلوانية والحملات المتكررة التي بات يشنهـا عند أي تعثر للفريق ، وذلك خدمة لمصالح أشخاص أخرى.
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