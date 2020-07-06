إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من إستخدام هذه المعقمات القاتلة

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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من إستخدام هذه المعقمات القاتلة
بقلم خالد زوبيري

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، من إستخدام بعض المواد المطهرة التي تستعمل بسبب فيروس كورونا المنتشر عبر العالم.

وحسب ما أفادت به ( FDA)، فإن بعض المعقمات تحتوي على الميثانول وهي مادة سامة قد تؤدي إلى فقدان البصر وحتى الموت.

هذا وقدمت (FDA) إقتراح على جميع مستخدمي المواد المطهرة تجنب شراء المواد المطهرة الخطرة، وعند ظهور أولى أعراض التسمم،  مثل الغثيان والصداع وفقدان الرؤية جزئيا أو كليا وتشنجات، يجب فورا مراجعة المستشفى، لأن جرعة كبيرة من الميثانول قد تسبب فقدان الوعي وحتى الموت.

وتشير الإدارة، إلى أن الأطفال هم أكثر المعرضين للتسمم بالميثانول، لأنه يمكنهم تناول المطهر الجلدي المحتوي على الميثانول.

وتؤكد الإدارة على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية بعد التواجد في الأماكن العامة والمرحاض والعطس وقبل تناول الطعام.


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