إدارة القبة تنظم مأدبة غداء على شرف قدامى “لارسيكا” والنصرية

نظمت إدارة رائد القبة، اليوم الأحد، مأدبة غذاء على شرف قدامى رائد القبة و نصر حسين داي قصد تهدئة النفوس وتوعية الشباب.

وقامت إدارة الفريق بذات الخطوة، قبل المباراة الأولى في البطولة الوطنية، حيث ثمن الحضور هذه المبادرة التي من شأنها نبذ كل أشكال العنف وإعادة لم شمل الناديين اللذان يعتبران من خيرة المدارس الكروية في الجزائر.

وعرفت المبادرة حضور عدد كبير من قدامى الفريقين أبرزهم صالح عصاد و شعبان مرزقان.