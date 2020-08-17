إدارة الكناري تحدد موعد انطلاق تربصها الصيفي

الرياضة
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إدارة الكناري تحدد موعد انطلاق تربصها الصيفي
بقلم كريم.تيغرمت

ترأس شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، اجتماع عمل مع مسؤولي ومسيري النادي، أين تم التطرق للعديد من النقاط أبرزها تحديد موعد انطلاق التربص التحضيري الصيفي للفريق.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، أنه تقرر خلال هذا الإجتماع، انطلاق التربص التحضيري الصيفي للفريق بتاريخ 29 أوت الجاري، تحضيرا للموسم الكروي المقبل.

وناقش مسؤولو شبيبة القبائل العديد من النقاط الأخرة المتعلقة بالفريق، على غرار تعقيم منشآت الفريق، تعداد فريق الآكابر، والشباب، والأمور التنظيمية الأخرى.

وشهد هذا الإجتماع حظور الناطق الرسمي للفريق مولود عيبود، المدير الرياضي كمال عبد السلام، والمناجيرر العام مليك مقبال، ومسيريين آخرين.


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