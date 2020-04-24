إدارة الكناري ترد على الشائعات وتوضح قضية سعدو !!

فندت إدارة فريق شبيبة القبائل اليوم الجمعة كل الشائعات التي تحدثت عن فسخ عقد اللاعب نبيل سعدو بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

إدارة الرئيس شريف ملال نشرت بيان على صفحتها الرسمية في الفايسبوك جاء فيه:”دأبت بعض الأبواق على نشر الإدعاءات والشائعات لإثارة البلبلة، لأغراض شخصية، متناسية أن إدارة الشبيبة حريصة على التصدي لكل هذه المحاولات”.

وأضاف البيان:”سعدو لا يزال لاعبًا في صفوف الشبيبة، وهو حاليا في منتصف فترة إعادة التأهيل، تحت إشراف ومراقبة النادي والطاقم الطبي، بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة”.

وختمت الإدارة القبائلية:”نؤكد تضماننا التام مع نبيل سعدو، وحرصنا على اتخاذ أفضل القرارات في الوقت المناسب، فإدارة النادي حريصة على الاحتفاظ بأبنائها من أجل خدمة مصالح الفريق”.