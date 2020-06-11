إدارة الكناري تفنّد الإشاعات وتوضح

نفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص أجور بعض لاعبي الفريق.

وأوضحت إدارة شبيبة القبائل، أن الأرقام التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص الأجور العالقة لبعض اللاعبين غير صحيحة.

وأكدت إدارة الكناري، أن القيم المالية التي يتم تداولها، بعيدة كل البعد عن القيمة المالية الحقيقية التي يدين بها اللاعبون لإدارة الفريق.

وأضافت إدارة النادي القبائلي، أنه لم تطالب أي لاعب من الفريق بتخفيض أجوره، وفي المقابل لم يطالب أي لاعب برفع أجره.

ومن جهة أخرى، أشار مسؤولو شبيبة القبائل، عدم تلقيهم لحد الآن، أي مساعدات مالية من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم.