إدارة الكناري تلتزم التحفظ في قضية بن يوسف وأوقاسي

فضلت إدارة نادي شبيبة القبائل، الإلتزام بالتحفظ حاليا، في القضية التي تورط فيها لاعبي الفريق إلياس بن يوسف، وجوبا أوقاسي.

وأصدرت إدارة الكناري، بيانا، أكدت من خلاله إلتزامها الصمت، إلى حين إنتهاء التحقيق مع اللاعبين. وتأكدها من جميع معطيات القضية.

وندد مسؤولو النادي القبائلي بالأفعال المنسوبة لكل من بن يوسف، وأوقاسي، مؤكدة أن هذه الأفعال معزولة، ولا تمثل فريقها العريق.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، عبر ذات البيان، أن محامي الفريق، سيقدم أكثر توضيحات في هذه القضية في وفت لاحق.

يذكر أن كل من إلياس بن يوسف، وجوبا أوقاسي، ألقي عليهما القبض أمس السبت، من طرف مصالح الأمن، بتهمة حيازة المخدرات.