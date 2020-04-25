إدارة الكناري تنفي الشائعات وتؤكد تمسكها بالقائد سعدو

نفت إدارة شبيبة القبائل، الشائعات التي تم تداولها مؤخرا، بخصوص مدافعها نبيل سعدو، ورغبتها في فسخ عقده.

ونشر إدارة الكناري، بيان عبر الصفة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، أكدت أن ما تم الترويج له بخصوص فسخ عقد سعدو، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، الغرض منها زعزعة اسقرار الفريق.

وأكدت في ذات السياق، أن مدافعها يتواجد في فترة إعادة التأهيل، تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق، وهذا بعد العملية الجراحية التي خضع لها عل مستو الركبة.

وجددت في الأخير، إدارة شبيبة القبائل، تضامنها وتمسكها بقائد الفريق نبيل سعدو، والذي يعتبر من الركائز الأساسية في الفريق.