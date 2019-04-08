إدارة الكناري تنهي خدمات بن يوسف وأوقاسي

قررت إدارة شبيبة القبائل، رسميا، إنهاء مشوار إلياس بن يوسف، وجوبا أوقاسي، مع الفريق، على خلفية قضيتهما في حيازة المخدرات.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، في بيان عبر حسابها الرسمي، فصل اللاعبين نهائيا من قائمة الفريق، بشكل نهائي ولا رجعت فيه.

وجاء هذا القرار، على خلفية القضية التي تورط فيها اللاعبين بن يوسف، وأوقاسي، بداية الأسبوع الجاري، والمتعلقة بحيازة المخدرات.

وأضاف ذات البيان، أنه ومن الآن فصاعدا، ستستغل الإدارة حقها في المطالبة بتعويضات، من أي شخص يضر بسمعة وألوان النادي.

وأكدت شبيبة القبائل، أنها ستفرض إجراءات تأديبية أخرى صارمة، لتفادي أي فعل من شأنه الإظرار أو تشويه سمعة النادي.

يذكر أن العدالة أطلقت سراح اللاعبين إلياس بن يوسف، وجوبا أوقاسي، بعد الحكم عليهما بشهرن غير نافذين.