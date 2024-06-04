إدارة المرخية تعلن رحيل بوقرة وطاقمه التدريبي

أعلنت إدارة نادي المرخية القطري، اليوم الثلاثاء، عن رحيل المدرب الجزائري، مجيد بوقرة، من على رأس العارضة الفنية لفريقها الأول.

وأعلنت إدارة المرخية، عن رحيل مدرب الفريق الأول، مجيد بوقرة، رفقة طاقمه المكون من لاعبا المنتخب الوطني السابقين، وهما المساعد، جمال مصباح، ومدرب الحراس، بن حمو محمد.

يجدر الإشارة، تعاقد المدرب الجزائري، مجيد بوقرة، مع نادي المرخية بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، وفشل في قيادته لضمان البقاء في “دوري نجوم إكسبو”.