إدارة الملعب التونسي تثير سخط أنصار اتحاد العاصمة

أثارت إدارة نادي الملعب التونسي، سخط أنصار اتحاد العاصمة، بسبب أسعار تذاكر مباراة الفريقين، المرتقبة، يوم السبت. بملعب رادس، بداية من الساعة السابعة مساء.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الملعب التونسي، اليوم الخميس، عن تحديد سعر التذكرة بـ30 ديناراً تونسياً. وهو ما اعتبره عشاق اللونين الأحمر والأسود، مبالغاً فيه جداً. واستغربوا خرجة إدارة نادي الملعب التونسي، حيث يفوق سعر تذاكر هذه المباراة 2000 دينار بالعملة الجزائرية.

وتسير إدارة نادي الملعب التونسي، على خطى مواطنتها بنادي المنستيري، لتحقيق عائدات مادية على حساب الجماهير الجزائرية، المتنقلة لتونس. حيث حددت سعر التذاكر بـ 50 دينارا تونسياً لجمهور مولودية الجزائر، في إطار مواجهة ذهاب الدور التصفوي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.