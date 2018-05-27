إدارة الملكي غاضبة من تصريحات “رونالدو” !

أبدت إدارة ريال مدريد عن غضبها اتجاه رونالدو، بعد التصريحات التي أطلقها عقب فوز فريقه باللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو قد أكد أنه لم يتوجب عليه القيام بمثل هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات والإستمتاع باللحظة التاريخية.

أين قال “الدون”: “سأتحدث لمشجعي الريال عن مستقبلي بعد ايام قليلة؟ على العموم كان اللعب في الريال أمر جيد”.

كما أكدت صحيفة “ماركا” أن الرئيس “فلورنتينو بيريز” تحدث بالفعل مع “الدون” وطلب منه إستفسارات حول ما بدر منه.

يذكر أن عقد “البرتغالي” مع الملكي ينتهي شهر جوان 2021 وقيمة الشرط الجزائي تقدر بـ “مليار أورو”.