إدارة “الموب” تفصل في مُستقبل “مضوي”

وضع نائب رئيس مولودية بجاية، محمد ساجي، النقاط على الحروف، بخصوص مُستقبل “خير الدين مضوي” على رأس العارضة الفنية لـ”الموب”.

وتحدث “ساجي” للقناة الإذاعية الأولى :”الأمور واضحة لنا، ولا يوجد أي إشكال من هذه الناحية، الطاقم لديه عقد لـ18 شهرا”.

وأردف :”خير الدين مضوي ومُساعدوه باقون معنا لغاية تاريخ نهاية عقدهم، وفي أسوأ حال سيُواصلون إلى غاية نهاية الموسم الجاري”.

وأنهى الرجل الثاني في “الموب” تصريحاته، بالإشارة لسعي إدارته للمُحافظة على الإستقرار على أمل تحقيق هدف البقاء بـ”دوري موبيليس للمحترفين”.