إدارة المولودية تتخد قرارا حاسما في قضية موالي

تواصل قضية اللاعب حمزة موالي، الذي رفضت اللجنة الطبية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تأهيله بسبب بعض التحفظات المتعلقة بمعاناته من مشاكل على مستوى القلب، صنع الحدث، بسبب كثرة التأويلات، حول مستقبل اللاعب.

وصنعت قضية اللاعب الذي التحق بالعميد، شهر جانفي الماضي، جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، بعدما أكدت بعض التقارير، بأن المولودية ستكون مجبرة على تسديد رواتب اللاعب إلى نهاية عقده صيف 2026، مع تسديد قيمة تسريحه من بارادو، رغم عدم تأهيله.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر لـ “النهار”، من داخل بيت مولودية الجزائر، بأن إداة النادي متمسكة بلاعبها وترفض التخلي عنه، لاسيما وأنه تلقى ملفا طبيا من ناديه السابق لافال الفرنسي، يؤكد عدم معاناته من أية مشاكل تعيق ممارسته لكرة القدم.

كما أوضحت نفس المصادر، بأن نفس الملاحظات تحصل عليها موالي، من المراكز الطبية الخاصة التي أجرى فيها فحوصات معمقة بالجزائر، غير أن تقرير لجنة “الفاف” كشف عن مشكل طفيف على مستوى القلب، هو نفسه الذي كشفت عنه الفحوصات التي خضع لها في فرنسا ولكن تم السماح له باللعب هناك.

وعليه، أشارت مصادرنا، بأن إدارة المولودية لن تتخلى عن موالي، موضحة بأن مسؤولي النادي عازمون على تأهيل المدافع الأيسر، في الأيام القادمة بناء على التقارير التي حصل عليها في فرنسا وحتى في العيادات الخاصة بالجزائر.

كما أكدت ذات المصادر، بأن إدارة العميد، وعدت لاعبها في حال عدم تأهيله، بمرافقته في فترة علاجه والعودة إلى الفريق في نهاية الموسم بعد التعافي، مثلما حدث ثنائي الفريق، أيوب عبد اللاوي حينما كان رفقة نادي أف سي سيون السويسري، وهواري فرحاني عندما كان لاعبا في وفاق سطيف.