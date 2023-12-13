إدارة المولودية تحذر من دعوات مزورة !

حذّرت إدارة مولودية الجزائر، أنصارها من انتشار دعوات مزورة خاصة بمباراة السبت القادم أمام الضيف اتحاد خنشلة.

وقالت إدارة “العميد” في بيان صادر اليوم الأربعاء، بأنه قد تم طرح دعوات خاصة بلقاء الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة في السوق، بالرغم من أن الدعوات الرسمية لم تسلم بعد.

كما أكدت في المقابل، بأن الدعوات الخاصة بمباراة خنشلة. ستحمل ختما لإدارة نادي مولودية الجزائر أو ختما لإدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف. أما الدّعوات التي لن تحمل أي ختم أو ختما آخر فهي غير شرعية وتورط حاملها قانونيا.

مشيرة في المقابل، إلى أنها عازمة وبالتنسيق مع المركب الأولمبي على متابعة أي متحايل على القانون وعلى المناصر البسيط.