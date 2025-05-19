إدارة المولودية تحذّر من “الويكلو” أمام اتحاد العاصمة

دعت إدارة مولودية الجزائر، أنصار الفريق إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية، بمناسبة لقاء اليوم الاثنين، أمام الضيف وفاق سطيف.

ويستقبل “العميد” الوفاق، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 17:00. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 26، بهدف تحقيق الفوز والانفراد بالصدارة مجددا بعد هزيمة شبيبة القبائل.

وشدّدت إدارة المولودية، على الأنصار ضرورة. تفادي رشق أي نوع من المقذوفات سواءً كانت ألعاب نارية أو قارورات بلاستيكية وما شابه على أرضية الميدان قبل، أثناء وبعد نهاية اللقاء.

مبرزة في بيان نشرته مساء أمس الأحد، أن ذلك، سيكلف الفريق عقوبة اللعب من دون جمهور في اللقاء القادم. الذي سيستقبل فيه الغريم اتحاد العاصمة. هذا الجمعة ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 22.

كما جدّدت إدارة العميد تأكيدها بأنها على يقين تام بأن جمهور فريقها سيكون المساند رقم واحد لزملاء محمد بن خماسة، مساء اليوم الإثنين أمام الوفاق.