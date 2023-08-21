إدارة المولودية تدعم صفوف الفريق بمهاجم جديد

نجحت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، في ترسيم صفقة جديدة، دعمت من خلالها صفوف الفريق بمهاجم جديد.

وأعلنت إدارة العميد، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع المهاجم الإيفواري، يوسف داو، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

كما أوضح ذات المصدر، بأن المهاجم الإيفواري، أمضى على عقد يربطه بالعميد لمدة موسمين، بعد اتفاق الطرفان على جميع التفاصيل.

ومن المقرر أن يندمح المهاجم الجديد سوف داو، خلال الساعات القليلة القادمة، بتربص الفريق الجاري بفرنسا، للاندماج في المجموعة.