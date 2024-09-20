إدارة المولودية تدعو شخصيات النادي التاريخية لحضور أول مباراة بملعب “لابوانت”

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، توجيهها دعوة لأفراد عائلات مؤسسي النادي. والمسيرين التاريخيين وكذا اللاعبين والمدربين السابقين ممن حملوا قميص المولودية.

وذلك لحضور أول مباراة للفريق بمعقله الجديد، ملعب الشهيد “علي عمار المدعو لابوانت”، غدا السبت، أمام النادي المنستيري التونسي. في إطار مواجهة الإياب للدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأوضحت إدارة المولودية، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أنه قبل هذا اليوم التاريخي والاستثنائي في تاريخ هذا الكيان الذي أطفأ شمعته الثالثة بعد المائة، سيتم منح الدعوات للمعنيين بمركز تدريبات المولودية “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بـزرالدة.