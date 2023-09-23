إدارة المولودية ترفع معنويات اللاعبين بعد هزيمة السياسي

حاولت إدارة مولودية الجزائر، التخفيف من حدة الهزيمة التي مني بها الفريق أمس الجمعة، أمام المضيف شباب قسنطينة.

وعاد العميد يجر أذيال الهزيمة من سفريته إلى قسنطينة، ضمن الجولة الثانية من المحترف الأول، بثنائية لهدف.

ونشر الصفحة الرسمية للمولودية عبر “تويتر” صورة للثلاثي موالي وبلايلي ونعيجي، من مباراة أمس، خلال الاحتفال بهدف السبق، الذي سجله بلايلي، وأرفقت التغريدة بعبارة: “إخسر في البداية وتعلم، أفضل من أن تخسر في النهاية وتتألم”.

للإشارة فإن المولودية دشنت موسمها الجديد، بانتصار كبير أمام نجم بن عكنون استقر على 4-0، قبل أن تسقط في ثاني الجولات على يد شباب قسنطينة.