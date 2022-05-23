إدارة المولودية تستنكر الخطابات التحريضية بحق الفريق وتتجه للعدالة
إستنكرت إدارة فريق مولودية الجزائر، الخطابات التحريضية بحقها والدعوة للعنف بدعوى الانتقاد، والتي يتم بثُها عبر بعض القنوات التلفزيونية.
وأصدر مجلس الإدارة، اليوم الإثنين، بيانا، جاء فيه:”إلتزاما بالقيم والمبادئ التي تأسس عليها نادي مولودية الجزائر”.
وأضاف البيان:”يستنكر مجلس الإدارة مايتم بثُه عبر بعض القنوات خطابات التحريضية والدعوة المبطنة للعنف بدعوى النقد وإبداء الرأي”.
وليوضح ذات البيان:”الخطابات التحريضية تنذر بالإنزلاقات لاتحمد عقباها، بدأت ملامحها بأعمال الشغب بعد مباراة الديربي ورشق حافلة الفريق في المباراة الأخيرة”.
وأكد ذات البيان:” أن هذه التصرفات الشنيعة والمعزولة، لاتمت بصلة لأخلاق مناصري الفريق، ولن تؤثر على مبادئ الجمهور بل تؤثر على مستوى الفريق”.
كما أردف بيان المولودية:” نادي مولودية الجزائر، يحتفظ بكل مايخوله له القانون، ولن يتراجع لإتخاذ التدابير الضرورية في ذلك”.
وختم البيان بكلمة للجمهور:”تلتزم إدارة العميد أنها لن تدخر أي جهد للإرتقاء بفريقنا، وكذلك إسعاد الجمهور وفق أخلاقيات الرياضة”.