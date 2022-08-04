إدارة المولودية تعبر عن تضامنها مع الحارس ملالة

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، عن تضامنها مع حارس الفريق، أسامة ملالة، بعد إقصاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ، من البطولة العربية.

وإنهزم أمس الأربعاء المنتخب الوطني، ضد نظيره المصري، بنتيجة 3.1 برسم نصف نهائي البطولة العربية للشباب 2022، المقامة بالسعودية.

وكتبت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عبر الفايسبوك:”يعرب نادي مولودية الجزائر عن وقوفه التام و ثقته الكاملة في حارسه الدولي الشاب أسامة ملالة”.

وأضاف البيان:”ملالة نعتبره مستقبل الفريق والمنتخب الوطني ، و لأن الأخطاء جزء من اللعبة ، فالطريق لا يزال أمام الحارس للتعلم أكثر و إكتساب الخبرة”.

وختم بيان إدارة المولودية:”كل المستقبل أمامك أسامة “.

للإشارة، قدم حارس الخضر لأقل من 20 سنة، أسامة ملالة، اعتذاره للجمهور الجزائري، بعد ارتكابه لأخطاء كانت سببا في إقصاء المنتخب من البطولة العربية.