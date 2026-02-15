إدارة المولودية تعتذر من “الشناوة” بعد الاخفاق القاري

تقدمت إدارة المولودية باعتذار رسمي إلى جمهورها، وبشكل خاص الفئة التي تنقلت إلى جنوب إفريقيا، رغم مشقة السفر، وذلك، بعد الهزيمة على يد صن داونز والإقصاء من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت إدارة “العميد” في بيان لها، أن الخيبة التي يشعر بها أنصار الفريق. يتقاسمها الجميع داخل النادي، إدارةً وطاقماً فنياً ولاعبين. لأن المولودية بجمهورها وتاريخها وعراقتها وجدت من أجل التنافس على الأدوار الأولى.

كما أشارت إلى أنها تعلم بأن الجمهور كان ينتظر الأفضل من التشكيلة. ومن حقه أن يغضب ومن واجب الجميع في النادي تحمل مسؤولية هذا الإخفاق في أقوى المنافسات القارية والتي تتطلب خبرة أكبر ومضاعفة المجهودات على كافة المستويات وبتظافر جهود الجميع.

مؤكدة أنها ستقوم بتقييم شامل لهذه المشاركة، والعمل على تصحيح الأخطاء واستخلاص الدروس اللازمة، من أجل العودة بصورة أقوى مستقبلاً إلى الساحة الإفريقية. بما يليق بتاريخ النادي وطموحات أنصاره.

داعية في الأخير، كل أنصارها إلى مواصلة الإلتفاف حول الفريق ودعمه في بقية الاستحقاقات المحلية. حتى تتمكن التشكيلة من تحقيق أهدافها وإضافة مزيد من الألقاب إلى خزينة المولودية.