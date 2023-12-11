إدارة المولودية تعلم أنصارها بانطلاق بيع تذاكر مباراتها أمام اتحاد خنشلة

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائري، اليوم الإثنين، عن انطلاق بيع تذاكر مباراتها المقبلة لسحاب البطولة المحترفة، والتي ستجمعها باتحاد خنشلة.

ونشرت إدارة العميد، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، بيان، أعلنت من خلال عن الشروع في بيع تذاكر هذه المباراة، أمسية اليوم الإينين، عبر منصة تذكرتي.

وتامل إدارة المولودية، في حضور عدد كبير من أصنار الفريق هذه المبارة، من أجل تقديم الدعم الازم للاعبي الفريق، بهدف تحقيقهم فوز جديد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، بمضفه اتحاد خنشلة، والمقررة هذا السبت، تدخل ضمن الجولة العاشرة من البطولة المحترفة.